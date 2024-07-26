Gomez'den sevgilisine teşekkür

Selena Gomez, kendisi gibi şarkıcı olan Justin Bieber ile uzun yıllar aşk yaşamıştı. Selena Gomez, Justin Bieber'den ayrıldıktan sonra onun yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Selena Gomez, Benny Blanco ile birlikteliğini; "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek" diyerek ilan etmişti. Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" sözleriyle aşk pozlarını yayımladı.