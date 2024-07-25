Dördüncü bebeklerinin adını açıkladılar

2012'de evlenen, gösteri dünyasının 'gıpta' edilen çiftlerinden olarak gösterilen Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü çocuklarını Şubat 2023'te kucaklarına almıştı. James, Inez ve Betty adında üç çocukları daha bulunan çift, son çocuklarının ismini uzun süredir açıklamamıştı. Ryan Reynolds, 'Deadpool & Wolverine'in New York galasında, eşi Blake Lively ve rol arkadaşlarıyla görüntülendi. "Bütün ailemin burada olmasından çok mutluyum" diyen oyuncu, çocuklarından bahsederken geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerinin adının Olin olduğunu da açıkladı. Çocuklarının cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü çiftin tercih ettiği Olin ismi, 'ataların varisi' veya 'miras' anlamına gelen bir erkek adı.