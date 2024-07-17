Jet Set

Denizde aşk!

Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi

Giriş: 17 Temmuz 2024 Çarşamba
Denizde aşk!

Katy Perry, bu hafta nişanlısı Orlando Bloom ve 2020 doğumlu kızları Daisy Dove ile birlikte St Tropez'de tatil yapıyor. Perry, uzun zaman sonra 11 Temmuz'da çıkardığı 'Woman's World' adlı yeni single'ının beklentilerin altında ilgi görmesini sorun etmiş gibi görünmüyordu. ABD'li şarkıcı, yeni şarkısına çektiği klibinde hem kendisinin hem de dansçılarının cinselliği kullanması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 39 yaşındaki Perry, 47 yaşındaki Bloom'la plajda iyi zaman geçirirken yeni şarkısının başarısızlığını bir kenara bırakmış gibiydi. Hem Perry hem de Bloom, tatilde fit görünümleriyle dikkat çekti. Çift bir ara denize girdiğinde birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. İkili, plajda da birbirlerine aşk öpücüğü kondurmayı ihmal etmedi.

Katy Perry orlando bloom

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Dostlarıyla yeni yaşını kutladı

Melisa Von Faber Castell yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla bir arada kutladı.
Güncel Tatilde geyik beslediler

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar Balkanlar tatilinde geyik besledikleri anları paylaştılar.
Jet Set Denizde aşk!

Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi
Magazin Hattı Ailece kutlama...

Semra Özlenir yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

Güncel İstanbul'da yeni mağaza...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, İstanbul'da yeni açtığı mağazasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Magazin Hattı Olgar'dan ‘Hayatın Şifreleri’

Kadriye Olgar, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle herkesin faydalanabileceği ‘Hayatın Şifreleri’ kitabını okurla buluşturdu.
Güncel Machler'den romantizm dolu paylaşım...

Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı 26. yıllarını kutladılar

İş insanı Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk çifti 26. evlilik yıldönümlerini tatilde kutladılar.
Tatil Özilhanlar'ın deniz keyfi

Yasemin Özilhan, Bodrum'da ikiz kızlarıyla denizin keyfini çıkardı.

Tatil Sabancılardan dost ziyareti...

İş insanı İlhan ve Pınar Sabancı çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan dostlarını ziyaret ettiler.
Güncel Erçel ve Sabancı çifti Wimbledon finalinde

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.
Güncel Hakko torunlarını paylaştı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, torunlarıyla birlikte çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.