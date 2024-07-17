Denizde aşk!

Katy Perry, bu hafta nişanlısı Orlando Bloom ve 2020 doğumlu kızları Daisy Dove ile birlikte St Tropez'de tatil yapıyor. Perry, uzun zaman sonra 11 Temmuz'da çıkardığı 'Woman's World' adlı yeni single'ının beklentilerin altında ilgi görmesini sorun etmiş gibi görünmüyordu. ABD'li şarkıcı, yeni şarkısına çektiği klibinde hem kendisinin hem de dansçılarının cinselliği kullanması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 39 yaşındaki Perry, 47 yaşındaki Bloom'la plajda iyi zaman geçirirken yeni şarkısının başarısızlığını bir kenara bırakmış gibiydi. Hem Perry hem de Bloom, tatilde fit görünümleriyle dikkat çekti. Çift bir ara denize girdiğinde birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. İkili, plajda da birbirlerine aşk öpücüğü kondurmayı ihmal etmedi.