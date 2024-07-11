Jet Set

Yıllar sonra yeniden...

Dünya çapında beğeni toplayan 'Şeytan Marka Giyer' filminin yıllar sonra ikincisi geliyor. Devam filminde Meryl Streep ve Emily Blunt yeniden başrollerde oynacaklar.

Giriş: 11 Temmuz 2024 Perşembe
Yıllar sonra yeniden...

Bir döneme damga vuran 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada) filminin devamı çekiliyor. 2006 yapımı çok izlenilen filmin senaristi Aline Brosh McKenna'nın devam projesi üzerinde çalıştığı öğrenildi. 18 yıl önce çekilen film, orijinal kadrosuyla dönebilir. Başrol oyuncuları Meryl Streep ve Emily Blunt'un yeni filmde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer başrol oyuncusu Anne Hathaway ile ilgili henüz bir bilgi yok. Yapımcı Wendy Finerman ile yönetmen David Frankel'in de ikinci film için görüşmelerde bulundukları öğrenildi. Geçmişte Amerikan moda dergilerinde editör olarak çalışan yazar Lauren Weisberger’in 'The Devil Wears Prada' adlı adlı romanından uyarlanan film, dünya çapında 326,7 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Meryl Streep, filmdeki rolüyle Altın Küre ve Oscar ödüllerine aday gösterilmişti. Meryl Streep’in güçlü moda dergisi editörü Miranda Priestly’e hayat verdiği filmde, Anne Hathaway ile Emily Blunt onun asistanlarını canlandırıyordu. Devam filminde Miranda Priestly, geleneksel dergi yayıncılığının düşüşe geçtiği bir dönemde kariyerine yeniden yön verecek. Priestly, Emily Blunt’un canlandırdığı asistanı Emily Charlton’la yeniden karşılacak. Charlton filmde güçlü ve zengin bir yönetici olarak seyirci karşısına çıkacak. Devam hikâyesinde Anne Hathaway'in orijinal filmdeki başrolü Andrea Andy Sachs'ın yer alıp almayacağına dair bir bilgi henüz yok.

Meryl Streep Emily Blunt

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