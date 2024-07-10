Brad Pitt, sevgilisiyle el ele...

Brad Pitt ve kız arkadaşı Ines de Ramon, dünkü 2024 Britanya Grand Prix'sine katılırken el ele görüntü verdi. İngiltere'nin Northamptonshire kentindeki Silverstone Pisti'nde yağmur altında gerçekleştirilen Formula 1 yarışında Brad Pitt, sevgilisinin elini tutarak kalabalığın arasından geçerken görüntülendi. 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi, İngiliz pilot Lewis Hamilton'ın kazandığı yarışı ilgiyle takip etti. Çift, daha önce de yan yana fotoğraflanmıştı ancak bu, kamuoyu önünde ilk kez el ele pozları oldu. Formula 1 ve Apple Original Films'in işbirliğiyle çekilen yarış filminde başrolde yer alan Brad Pitt'in gösterime gelecek yaz çıkarılacak olan filminin adı dün 'F1' olarak duyuruldu ve ilk afiş yayınlandı. Filmde Pitt, 1990'larda kötü bir kaza geçirdikten sonra emekli olmak zorunda kalan yarış pilotu 'Sonny Hayes'i canlandırıyor. Gerçek yarış anlarında çekimleri yapılan filmin Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde de bazı sahneleri çekildi. Bütçesinin 130 ila 140 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt'in yanı sıra Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alıyor. Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği ve yapımcıları arasında yarışçı Lewis Hamilton'ın da yer aldığı film, ABD'de 27 Haziran 2025'te dünyada ise 25 Haziran 2025'te gösterime girecek.