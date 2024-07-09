Jet Set

Margot Robbie anne oluyor

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, hamile olduğunu açıkladı.

Giriş: 09 Temmuz 2024 Salı
Margot Robbie anne oluyor

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. Filmin başrolünde yer alan Margot Robbie ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not aldı. Avustralyalı oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Karnı belirginleşen 34 yaşındaki Robbie, eşi ile Como Gölü'nde görüntülendi. 2013 yılında Suite Française adlı filmin setinde tanışan çift, 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin aynı zaman da LuckyChap adında bir yapım şirketi bulunuyor.


Margot Robbie barbie Hamile

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Özilhan yeni tarifini paylaştı

Yasemin Özilhan, takipçileri için yeniden mutfağa girerek özel bir içecek tarifi verdi.

Jet Set Milyarder sevgilisiyle Ibiza'da tatilde...

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi.
Güncel Yakın dostlar İtalya'da...

Şebnem Çapa, Bettina Machler ve Zeynep Çarmıklı İtalya'da birlikte tatil yaptılar.
Jet Set Margot Robbie anne oluyor

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, hamile olduğunu açıkladı.

Tatil Garihler'in deniz keyfi...

Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le iskelede güneşlendi.
Tatil Deniz tutkunları teknede güneşlendi

Deniz tutkunu Ayşegül Dinçkök, yakın arkadaşı Milli sporcu Şahika Ercümen'le denize girdikten sonra lüks teknede sohbet edip güneşlendi.

Tatil Bodrum tatilcileri...

İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

Güncel Koç'tan eğlenceli paylaşım

Caroline Koç, yakın dostu oyuncu Zerrin Tekindor ile bir araya gelerek Tekindor'un tek kişilik gösterisini başlattı.
Güncel İkizlere sürpriz kutlama...

Derin Mermerci ikiz kızları Lal ve Mila'nın 9. yaş günlerini kutladı.
Jet Set "Başladığımız yerden devam"

David Beckham ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümlerini dikkatleri üzerilerine çekecek şekilde kutladı.
Tatil Bodrum'da tekne tatili...

Lüks bir teknede ailece tatil yapmaya devam eden Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ çiftine dedeleri Selim Soydan'da eşlik etti.
Güncel Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...

Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.