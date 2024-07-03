Jet Set

JLO ekonomide uçtu!

400 milyon dolarlık servetin sahibi olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, birinci sınıf bölümü olmayan tarifeli bir uçuşta görüntülendi.

Giriş: 03 Temmuz 2024 Çarşamba
JLO ekonomide uçtu!

Jennifer Lopez, İtalya'nın Napoli kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e birinci sınıf bölümü olmayan tarifeli bir uçakla yolculuk etti. 400 milyon dolarlık serveti olan 54 yaşındaki Jennifer Lopez, özel jet tercih eden bazı meslektaşlarının aksine tarifeli uçuşu, hem de birinci sınıf bölümü olmayan uçağı tercih etti. Ünlü şarkıcı, havaalanında ve 2 saat 20 dakika süren yolculuğu sırasında uçakta güneş gözlüğüyle kendini gizlemeye çalıştı. TMZ'nin yayınladığı fotoğraflarda Jennifer Lopez, pencere kenarında otururken görülüyor. Ancak büyük çantasını yerleştirdiği yanındaki koltuğu da satın aldığı düşünüldü. Daily Mail'e göre koruması onunla birlikte seyahat etti ve koridor tarafındaki koltuğa oturdu. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyi takip etmek üzere Paris'e giden Lopez, geçen hafta İtalya'da yalnız başına tatil yaparken görüntülenmişti. Eşi Ben Affleck ile aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları söylentileri ortadayken, Jennifer Lopez'in tek başına tatil yapması, dedikoduları daha da güçlendirmişti.




Jennifer Lopez italya

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