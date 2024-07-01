Beckham çiftinden oğullarına engel!

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin en küçük oğlu Cruz Beckham, müzik konusunda yeteneğiyle biliniyor. 19 yaşındaki Beckham, şarkı söylüyor; gitar, piyano, bateri ve mandolin çalabiliyor. Bir müzik yönetimi şirketine bağlı olan Cruz Beckham, anne ve babasının, ünlü 'Beckham' soyadını kullanması konusunda ısrar etmesi üzerine şirketten ayrıldı. Tap Management adlı şirket, Cruz Beckham'ın sadece ilk adıyla anılmasını istiyordu, ancak ebeveynleri bu plana karşı çıktı. David Beckham ile Victoria Beckham'ın soyadı ısrarı üzerine müzik firması ve Cruz Beckham, ocak ayında yollarını ayırdı. Cruz artık başka bir şirketle sözleşme imzaladı. Önceki şirket, Cruz Beckham'ı nepo bebek' olmakla ilgili suçlamalardan korumak istiyordu. Ailelerinin ününü kullanarak sektörde yer edinen bu kişilere 'nepo bebek' deniyor. Firma ayrıca, Cruz Beckham'a yönelik planlarının zaman zaman futbol maçları ve defileler de dahil olmak üzere Beckham markasının etkinlikleriyle çatışacağını da fark etti. Aileye yakın kaynaklar, bardağı taşıran son damlanın, Victoria Beckham'ın, şirketin Londra'daki mütevazı barlarda şarkı söyleme planını bozması olduğunu söyledi. Victoria Beckham, daha sonra sosyal medyada Cruz Beckham'ın lüks bir barda şarkı söylediği videoyu yayınladı. Bir kaynak, "Şirket onun barlarda performans sergileyerek insanları şaşırtması için bu planı yapmıştı. Birinin onu fark edeceğini, sosyal medyada bir video paylaşacağını ve oradan viral olacağını umuyorlardı. Victoria bu plana pek sıcak bakmadı bu yüzden fikir rafa kaldırıldı" dedi.