Lopez ve Affleck evlerini satışa çıkardı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen yıl satın aldıkları Beverly Hills'teki evlerini satışa çıkardı. Ünlü çift, 60 milyon dolara satın aldıkları evi bulmak için aylar harcamış ve sonunda Haziran 2023'te evlerine kavuşmuştu. Şimdi ise evi maddi kayıpla satmaya razı oldukları öğrenildi. İlişkilerinde zorlu bir dönemde oldukları, ayrılığın kıyısından döndüğü iddia edilen çiftin kalıcı yuva olarak seçtikleri bu evi satmaları, boşanma iddialarını gündemde tuttu. Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin, bu ev için 65 milyon dolar istediği öğrenildi. Ancak 60 milyon dolara satın aldıkları eve yenileme çalışmaları için de milyonlarca dolar ödeyen ikilinin bu satışının "milyonlarca dolar zarara" yol açacağı belirtildi. Jennifer Lopez'in sadece kendisi için yeni bir ev aradığı, Ben Affleck ile birkaç haftadır ayrı yaşamaya başladıkları iddiaları ortaya atıldı. Ancak çift, çocuklarının etkinlikleri için bir araya geldi ve yan yana görüntü verdi.