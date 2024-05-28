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Pitt, soyadını kullanmayacak!

Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin 15 yaşındaki kızı Vivienne de ablası Zahara'nın ardından Pitt soyadından vazgeçti.

Giriş: 28 Mayıs 2024 Salı
Pitt, soyadını kullanmayacak!

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 15 yaşındaki ikizlerinden biri olan kızları Vivienne, babasının soyadından vazgeçmiş görünüyor. Annesi Angelina Jolie'nin yapımcısı olduğu 'The Outsiders' adlı Broadway müzikalinde ona yardım eden Vivienne, müzikalin afişinde sadece annesinin soyadını kullandı. 2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt çiftinin altı çocuğu 'Jolie-Pitt' soyadını taşıyor. Ancak kızları, Vivienne Jolie olarak adını afişe yazdırdı. Vivienne'in soyadını yasal olarak değiştirip değiştirmediği bilinmiyor. Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin Etiyopya'dan evlat edindikleri 19 yaşındaki kızları Zahara da daha önce benzer bir seçim yapmıştı. Geçen yıl kasım ayında başladığı Spelman Üniversitesi'nde babasının adını kullanmadığı görülmüştü. Okul etkinliği kapsamında çekilen bir klipte "Adım Zahara Marley Jolie" diyordu. 2016 yılında ayrılık kararı alan Angeline Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuşmuştu. Boşanmada Brad Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarının etkili olduğu öne sürülmüştü. Büyük çocukları Pax ve Maddox'un babalarıyla aralarının iyi olmadığı, onunla görüşmedikleri zaman zaman getirildi. Hatta 2020 yılında Babalar Günü’nde Pax'in yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Babasını, "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan." Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç biyolojik çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Zahara, Etiyopyalı; Pax ise Vietnamlı.

Angelina Jolie Brad Pitt

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