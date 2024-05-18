Jet Set

Bieber: "Yargılamak yok"

Justin Bieber ile uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ve 6 aylık hamile olan Hailey Bieber, aşerdiği yiyeceğin fotoğrafını paylaşarak, "Yargılamak yok!" diye uyardı

Giriş: 18 Mayıs 2024 Cumartesi
Bieber: "Yargılamak yok"

İlk bebeğine hamile olan Hailey Bieber, aşerdiği yiyeceğin ne olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 27 yaşındaki ünlü model, aşerdiği sıra dışı yiyeceği paylaştıktan sonra eleştiri almak istemediğini de belirtti. Hailey Bieber, üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatası atıştırmalığını paylaştıktan sonra; "Şu anda en büyük arzum. Yargılamak yok!" diye yazdı. Hailey Bieber ile dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, hamilelik haberini geçen hafta duyurdu. Ünlü çift, bu haberi bir süredir saklamış görünüyordu. Çünkü paylaştıkları fotoğraflarda Hailey Bieber'ın karnı bir hayli büyümüştü. Hailey Bieber'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenilirken, bebeğin cinsiyeti henüz bilinmiyor. Bieber çifti, 2018'de evlendi. Hayranları, uzun zamandır çiftten bebek haberi almayı bekliyordu. Hamilelik haberi, hayranlarını sevindirdi. Çifte binlerce tebrik mesajı yağdı.

Hailey Bieber Justin Bieber

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