Cannes Film Festivali başladı

77. Cannes Film Festivali'nin açılış töreni Cannes şehrindeki Grand Theatre Lumiere sahnesinde yapıldı. Festivalde Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep'in onur konuğu oldu. Oscar ödüllü oyuncu Streep'e festivalde Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Açılış töreninin ardından Le Deuxieme Acte filminin gösterimi yapıldı. Bu yıl, oyuncu Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor. Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da bulunuyor. Ayrıca jüride, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy da yer alıyor. Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in Bir Düşüşün Anatomisi filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak. 25 Mayıs'ta kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak. Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor. Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in Yol filmiyle alırken, 2014'te de Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü. 76. Cannes Film Festivali'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.