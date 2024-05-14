"Onu rahat bırak"

Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, Brad Pitt'e alışılmadık bir çağrıda bulunarak, ünlü oyuncudan Jolie'yi rahat bırakmasını istedi. Murphy; "Sonunda Pitt'in onu bırakacağı günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi ve Pitt'i, eski eşini 'kum torbası yerine koymakla' suçladı. Jolie'nin hukuk ekibi ayrıca, Pitt'in Fransa'daki şarap bağlarının kendisine ait kısmını satma anlaşması kapsamında Jolie'yi gizlilik anlaşması imzalamaya zorlamasının, Jolie'ye yönelik istismarının "utanç verici" bir şekilde örtbas edilmesinin bir parçası olduğunu belirtti. Bir zamanlar ortak sahibi oldukları ve Angelina Jolie'nin kendi payını Yuri Sheffler'a sattığı Fransa'daki bağ üzerinde hukuki mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pitt, Jolie'nin satıştaki ilk ret hakkının tanınması yönündeki anlaşmaya aykırı davrandığını ileri sürüyor. Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, "Bu dava genel olarak gizlilik anlaşmalarıyla ilgili değil, güç ve kontrolle ilgili" diyerek, "Angelina'nın tek istediği ayrılık ve sağlıktı. Pitt de dahil olmak üzere ailenin tüm üyeleri arasında olumlu ilişkiler vardı. Angelina, eski eşinin sonunda onu rahat bırakacağı günü sabırsızlıkla bekliyor" ifadesini kullandı. Bu suçlamalar, eski bir korumanın Brad Pitt'i savunan tarafta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu beyanın ardından geldi. Eski koruma, Angelina Jolie'yi Pitt ile 6 çocuğunun arasını açmaya çalışmakla suçladı. Jolie'nin ekibi şimdi bu dosyanın geri çekilmesi için harekete geçiyor. En büyük çocukları Maddox, Pax ve Zahara'nın Brad Pitt ile ilişkisi bulunmuyor. Pax, üç yıl önce yaptığı birsosyal medya paylaşımında Pitt'i, çocuklarını korku içinde bırakan biri olarak tanımlamış ve hakaret yağdırmıştı. 2016'daki ayrılıklarından bu yana süren velayet davasında Brad Pitt'in geçtiğimiz haftalarda ortak velayet talebini geri çekmesiyle sona yaklaşılmıştı. Bu kararda etkili olan faktörlerin başında çocukların artık reşit olmaya yaklaşmış olması geliyordu. Üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğu olan Jolie ve Pitt ikilisinin yalnızca üç biyolojik çocuğu şu anda 18 yaşın altında. İlk biyolojik çocukları olan Shiloh 17, ikizleri Knox ve Vivienne ise 15 yaşında. Ancak Shiloh da 27 Mayıs’ta 18’ine girmiş olacak. Evlat edindikleri çocukları Maddox, 22; Pax, 20 ve Zahara 19 yaşında. Üç kardeş kanunlar karşısında artık herhangi bir velayet sözleşmesi kapsamında değil.