Jet Set

Rihanna ve ASAP Rocky Anneler Günü yemeğinde

İki çocuğu olan Rihanna ve ASAP Rocky çifti, dün akşam romantik bir Anneler Günü yemeği yedi

Giriş: 13 Mayıs 2024 Pazartesi
Rihanna ve ASAP Rocky Anneler Günü yemeğinde

Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky, dün gece Manhattan'ın Tribeca semtinde romantik bir Anneler Günü yemeği yedi. İki çocuğu olan çiftin evleneceğine ya da nişanlandığına dair herhangi bir yeni haber olmamasına rağmen 36 yaşındaki Rihanna'nın, kırmızı şeffaf opera eldivenlerinin üzerine sol yüzük parmağındaki büyük yüzük dikkat çekti. Bu yüzüğün nişan yüzüğü olabileceği tahmin edildi. Giyiminde stilist Jahleel Weaver'a güvenen Rihanna, Comme des Garçons logosuyla süslenmiş, üzerinde düğümler olan kırmızı bir üst ve bir maksi etekten oluşan kombiniyle dikkat çekti. Gerçek adı Robyn Fenty olan Barbadoslu şarkıcı ile 35 yaşındaki rap şarkıcısı ASAP Rocky, akşam yemeği yedikleri restorana ticari taksiyle gelip gitti. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü çift, fotoğrafçılara el ele ve gülümseyerek poz verdi. Rihanna ile gerçek adı Rakim Athelaston Mayers olan rapçinin ilişkisi 2020'de başladı. İki çocuğu olan çift, geçen hafta başında büyük oğulları RZA'nın ikinci yaş gününü kutladı. İkilinin küçük oğlu Riot Rose henüz sekiz aylık.

ASAP Rocky ç Rihanna Anneler Günü

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