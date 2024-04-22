Victoria Beckham'a özel parti...

David Beckham, karısı Victoria'yı sırtında taşıyacak kadar seviyor... Bunu, Victoria Beckham'ın 50'nci yaş günü partisi çıkışında gösterdi. 48 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu, Londra'da düzenlediği yıldızlarla dolu özel partide, spor yaparken ayağını inciten eşini arabaya kadar sırtında taşıdı. Victoria Beckham, parti girişinde iki koltuk değneğiyle görüntülense de parti çıkışında değneklere ihtiyaç duymadı. İkili, otomobilin içinde birbirlerine sarılırken görüldü. Gülmeden poz vermeyi tarz olarak benimseyen Victoria Beckham'ın bu kez gülerken fotoğrafları çekildi. Beckham çiftinin çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper'ın da katıldığı doğum günü kutlaması, adeta bir yıldızlar geçidiydi. Victoria Beckham'ın Spice Girls yıllarından grup arkadaşları Mel B olarak tanınan Melanie Brown, Mel C olarak bilinen Melanie Chisholm, Emma Bunton ve Geri Halliwell doğum gününde hazır bulundu. Grup üyeleri, partide eski günlerdeki gibi sahne alarak ünlü 'Stop' şarkısını söyledi. Victoria Beckham da arkadaşlarına eşlik ederken, David Beckham bu anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Gecenin katılımcıları arasında en dikkat çekeni ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise oldu. Victoria Beckham'ın yakın arkadaşı oyuncu Eva Longoria, dostunu doğum gününde yalnız bırakmadı. Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, partiye eşi Francois-Henri Pinault ile katıldı. Marc Anthony ile eşi Nadia Ferreira da doğum günü kutlamasının davetlileri arasındaydı. Jason Statham ile Guy Ritchie de Beckham çiftinin kutlamasına katıldı.