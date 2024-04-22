Jet Set

Victoria Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.

Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi
Victoria Beckham'a özel parti...

David Beckham, karısı Victoria'yı sırtında taşıyacak kadar seviyor... Bunu, Victoria Beckham'ın 50'nci yaş günü partisi çıkışında gösterdi. 48 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu, Londra'da düzenlediği yıldızlarla dolu özel partide, spor yaparken ayağını inciten eşini arabaya kadar sırtında taşıdı. Victoria Beckham, parti girişinde iki koltuk değneğiyle görüntülense de parti çıkışında değneklere ihtiyaç duymadı. İkili, otomobilin içinde birbirlerine sarılırken görüldü. Gülmeden poz vermeyi tarz olarak benimseyen Victoria Beckham'ın bu kez gülerken fotoğrafları çekildi. Beckham çiftinin çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper'ın da katıldığı doğum günü kutlaması, adeta bir yıldızlar geçidiydi. Victoria Beckham'ın Spice Girls yıllarından grup arkadaşları Mel B olarak tanınan Melanie Brown, Mel C olarak bilinen Melanie Chisholm, Emma Bunton ve Geri Halliwell doğum gününde hazır bulundu. Grup üyeleri, partide eski günlerdeki gibi sahne alarak ünlü 'Stop' şarkısını söyledi. Victoria Beckham da arkadaşlarına eşlik ederken, David Beckham bu anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Gecenin katılımcıları arasında en dikkat çekeni ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise oldu. Victoria Beckham'ın yakın arkadaşı oyuncu Eva Longoria, dostunu doğum gününde yalnız bırakmadı. Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, partiye eşi Francois-Henri Pinault ile katıldı. Marc Anthony ile eşi Nadia Ferreira da doğum günü kutlamasının davetlileri arasındaydı. Jason Statham ile Guy Ritchie de Beckham çiftinin kutlamasına katıldı.

Victoria Beckham Tom Cruise Salma Hayek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Maç heyecanı...

İş, siyaset ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi
Güncel Sanatseverler Venedik Bienal'inde...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali’nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu’nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.

Magazin Hattı Genç tasarımcılara ödül gecesi...

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları Wow İstanbul Hotel’de gerçekleşen gala gecesinde ödüllerini aldı.

Jet Set Victoria Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.
Güncel Gülmanlar'ın sanat turu...

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman ile birlikte sanatçı Devrim Erbil'in sergisini gezdi.
Magazin Hattı Güzelleştiren davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel lansmanda bir araya geldi.
Güncel Koçlar İtalya'da...

Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç ile birlikte Milano'da tatil yaptı.
Davetler Şık koleksiyona özel lansman...

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.
Magazin Hattı "Gece Görüşü" Sergisi...

Türk figüratif resim sanatının önemli isimlerinden Orhan Umut, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Gece Görüşü” isimli sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Jet Set En etkili 100 kişi seçildi!

Dünyanın saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, 2024 yılının en etkili 100 kişisini seçti. Dua Lipa, Kylie Minogue, America Ferrera, Taraji P. Henson, Dev Patel gibi ünlü isimler listede yer aldı.
Davetler Özel mücevherler fuarda tanıtıldı

Bu yıl 55’incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

Magazin Hattı Nişantaşı'nda ışıl ışıl davet...

Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir, Meri Krutzo'nun Nişantaşı'ndaki ilk showroom'unu özel bir davetle açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.