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Prens ve prenses taşınıyor

Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor.

Giriş: 18 Nisan 2024 Perşembe
Prens ve prenses taşınıyor

Prens William ve Prenses Kate Middleton, kanser tedavisi sürecinde sürpriz bir şekilde gizli bir eve taşınma planı yapıyor. Kraliyet çiftinin, Windsor'daki Adelaide Kır Evi'nin bitişiğindeki, az bilinen kırmızı tuğlalı ek binada yenileme ve genişletme yapmayı düşündüğü söyleniyor. 2022 yazının sonlarına doğru Berkshire'daki malikanesine taşınan aile, şu anda zamanını dört yatak odalı kır evi ile Sandringham Malikanesi'ndeki çok sevdikleri Anmer Hall dinlenme yeri arasında mekik dokuyarak geçiriyor. Adelaide Kır Evi, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'nin gittiği Lambrook Okulu'na yakınlığı nedeniyle aile için ideal bir konuma sahip. Mirror Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, ailenin, Prenses Kate'in iyileşmesine yardımcı olmak için şu anda boş olan ek binayı genişletme planları yaptığını öne sürdü. Ancak bu kararın bazı zorlukları da var. Çünkü kaynaklar, Galler Prensi'nin kraliyet harcamalarıyla ilgili "kamu incelemesinin bilincinde" olduğunu ve masrafları kişisel olarak finanse etme konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediğini aktardı. "Kimse Adelaide Kır Evi'nin bitişiğinde, kullanılmayan, oldukça geniş, kırmızı tuğlalı bir ek bina olduğunu bilmiyor" diyen bir kaynak, "Ev, şu anda yaşanabilir bir durumda ama eğer kullanılacaksa kapsamlı yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuyor. Mülkün genel yazlık arazisinin bir parçası olarak kullanılmasıyla ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor, ancak projeyi başlatmak için doğru zamanı bulmak gerekiyor" dedi. Ailenin ihtiyacının lüksten ziyade daha fazla alan olduğunu söyleyen kaynaklar, bunun Kate'in sağlıklı yaşama giden yolu için hayati önem taşıdığını, tedavinin gerekliliklerini yerine getirebileceği sakin bir ortam sağladığını söyledi. Genişliği ve tenhalığı sayesinde Anmer Hall şu anda aile açısından en çok tercih edilen yer. Kamu finansmanı konusunda geçmişteki tepkileri göz önünde bulunduran Galler Prensi ve Prensesi, Adelaide Kır Evi ek binasındaki yenileme çalışmalarının faturasını kendileri ödemeyi düşünüyor. Kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını” itiraf eden 42 yaşındaki Prenses, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti.

Kate Middleton cancer Prens William

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