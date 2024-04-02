Jet Set

Lopez ve Affleck New York'ta ev arıyor

'Bennifer' olarak anılan Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck, New York'ta emlakçıyla yeni ev görüşmesi yaptı

Giriş: 02 Nisan 2024 Salı
Lopez ve Affleck New York'ta ev arıyor

Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeni ev arıyor. 54 yaşındaki şarkıcı Lopez ile 51 yaşındaki oyuncu Affleck, önceki gün New York'ta ev için emlak danışmanıyla görüştü. Ünlü çift, yeni alacakları ev için görüşmeye el ele geldi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisi, New York'un lüks yerleşim bölgesi Upper East Side'da yeni ev seçeneklerini değerlendirdi. Upper East Side ilçesi, varlıklı sakinleri, gösterişli restoranları ve Madison Avenue'deki tasarımcı mağazalarıyla tanınıyor. Bölgede kum taşından yapılmış klasik binalar ve lüks gökdelenler yer alıyor. Ünlü çift; 2022'de Hollywood'da, 50 milyon dolar değerindeki malikane satın almıştı. 10 yatak odasına ve 17 banyoya sahip olan ev, Hollywood ünlülerin sıkça tercih ettiği Bel Air bölgesindeydi. İlişkilerini bitirmelerinden 20 yıl sonra yeniden bir araya gelen çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin önceki evliliklerinden toplam beş çocuğu var. Ben Affleck, 2005'te Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004'te evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Ancak nişandan döndü. Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002'de birlikte dol aldıkları 'Gigi' adlı filmin setinde tanışmışlardı. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrılmıştı.

Jennifer Lopez Ben Affleck new york

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