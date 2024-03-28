Jet Set

Gigi Hadid ile Bradley Cooper el ele!

Hollywood'un yeni gözde çifti Gigi Hadid ile Bradley Cooper, Manhattan sokaklarında el ele yürürken objektiflere yansıdı.

Giriş: 28 Mart 2024 Perşembe
Gigi Hadid ile Bradley Cooper el ele!

En son Oscar'a aday olduğu 'Maestro' filmiyle hem yönetmen hem de oyuncu olarak beyazperdede boy gösteren Bradley Cooper ile ünlü süper model Gigi Hadid'in aşkları dolu dizgin devam ediyor. 49 yaşındaki Amerikalı Cooper ile 28 yaşındaki Filistin asıllı Hadid, Manhattan sokaklarında el ele görüntülendi. İlk kez geçen yıl 5 Ekim'de birlikte görülen çift, el eleyken fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadı. Ancak Cooper objektiflere gülümserken Hadid, kameralara bakmamayı tercih etti. Sinemadaki kariyerinin yanı sıra müzikte de iddialı olan ve iki kez Grammy kazanan Cooper, daha önce ünlü Rus model Irina Shayk ile birlikteydi. Dört yıllık aşkları 2019'da sona ermişti. Bu ilişkiden altı yaşında Lea De Seine adında kızları olan Cooper ve Shayk, çocuklarının ortak velayet hakkına sahipler. Gigi Hadid'in ise ünlü şarkıcı Zayn Malik ile altı yıllık birlikteliğinden Khai adında üç yaşında bir kızı var. Hadid ve Malik, ilişkilerini 2021'de bitirmişti. Ayrılık sebebi, Malik'in, Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uygulamasıydı.

Gigi Hadid Bradley Cooper Manhattan

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