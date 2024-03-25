Cameron Diaz, ikinci kez anne oldu

ABD'li ünlü oyuncu Cameron Diaz, 2015'te eşi eşi Benji Madden ile evlenmiş ve iddialara göre; yıllar süren doğurganlık tedavisinden sonra taşıyıcı anne tarafından 2019 yılında Raddix adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Cameron Diaz ile eşi Benji Madden, geçtiğimiz günlerde, ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını; "Küçük bir kuş bana fısıldadı" şeklinde şöyle duyurdu; "Oğlumuz Kardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan mutlu ve heyecanlıyız. O muhteşem ve hepimiz burada olduğu için çok mutluyuz. Çocukların güvenliği ve mahremiyeti için hiçbir fotoğraf paylaşmayacağız ama o gerçekten çok tatlı. Kendimizi çok mutlu ve minnettar hissediyoruz. Ailemizden sizin ailenize çok sevgi gönderiyoruz. En iyi dilekler."