Kırmızı Halı şıklığı...

Britanya Film Akademisi'nin bu yıl 77'nci kez dağıttığı BAFTA Ödülleri'nin kazananları dün gece gerçekleşen törenle belli oldu. Ödül kazananların açıklanmasına sadece sayılı saatler kala her yıl olduğu gibi yine kırmızı halı geçişi yapıldı. Sinema dünyasının ünlüleri bu gece için özel olarak hazırladıkları kreasyonlarıyla birer birer kırmızı halıya çıkıp objektiflere poz verdi. Galler Prensi William'ın patronu olduğu British Film Academy (İngiliz Film Akademisi) tarafından düzenlenen tören gecesinin son dönemde zor günlerden geçen İngiliz kraliyet ailesi için de ayrı bir önemi var. Her yıl eşi Kate Middleton ile birlikte törene katılan William, bu kez tek başına. Geçen ay karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçiren Galler Prensesi Kate Middleton bu kez gecede eşiyle birlikte yer alamayacak.