Nicola Peltz eleştirilere isyan etti

ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, kariyerini oyunculuk üzerine kurdu. İlk olarak 2006'da 'Deck the Halls' adlı yapımda canlandırdığı 'Mackencie' karakteri ile kamera karşısına çıkan Peltz, oyuncu ve model olarak emek harıcıyor. 9 Nisan 2022'de Florida'da Victoria - David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Peltz, sosyal medyada eşiyle yaptığı tatiller ve katıldığı partiler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Takipçileri Nicola Peltz'i genç ve sağlıklı olmasına rağmen hiç çalışmamakla suçladı. 29 yaşındaki Peltz, tüm bunlara sonunda dayanamadı ve karşılık verdi. Konuyla ilgili konuşan Nicola Peltz, son altı yıldır da bir film projesi üzerinde çalıştığını anlattı. Nicola Peltz, "Instagram hesabımda çok sayıda kötü yorum alıyorum. Maalesef bunları okuyorum ve benim hiç çalışmadığımı söylüyorlar" dedi. Kendisine böyle eleştiri yöneltenleri suçlamadığını belirten Nicola Peltz, 'Lola' adlı bir film projesi üzerinde tam altı yıldır çalıştığını söyledi. Peltz, sözlerini; "Aslında çalışmadığımı söyleyenler de haklı. Lola üzerinde altı yıldır çalışıyorum, bu çok uzun bir süre. Ama projeyle ilgili her adımımı paylaşmıyorum" diye sürdürdü. Nicola Peltz'in anlattığına göre; 'Lola', hem senaryosunu kendisinin yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği bir film. Nicola Pelt, bu filmin senaryosunu henüz 23 yaşındayken yazdı. Nicola Peltz, "Bu projeyle ilgili çok farklı duygular içindeyim. Sonunda herkes görebileceği için çok heyecanlıyım. Bunu 23 yaşında yazdım ve çok büyük bir sevgi ve emeğin ürünü. Bu projeye kalbimi ve ruhumu koydum" diye anlattı. Nicola Peltz'in 'Lola' adını verdiği projede kendisi ana karakter 'Lola'yı canlandırıyor. Erkek kardeşini Luke David Blumm, annesini de Virginia Madsen oynuyor.