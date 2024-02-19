Jet Set

Nicola Peltz eleştirilere isyan etti

ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı ve aynı zamanda Victoria-David Beckham'ın gelini olan Nicola Peltz, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından genç ve sağlıklı olduğu halde çalışmamakla suçlandı. Peltz, kendisini eleştirenlere isyan etti.

Giriş: 19 Şubat 2024 Pazartesi
Nicola Peltz eleştirilere isyan etti

ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz, kariyerini oyunculuk üzerine kurdu. İlk olarak 2006'da 'Deck the Halls' adlı yapımda canlandırdığı 'Mackencie' karakteri ile kamera karşısına çıkan Peltz, oyuncu ve model olarak emek harıcıyor. 9 Nisan 2022'de Florida'da Victoria - David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Peltz, sosyal medyada eşiyle yaptığı tatiller ve katıldığı partiler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Takipçileri Nicola Peltz'i genç ve sağlıklı olmasına rağmen hiç çalışmamakla suçladı. 29 yaşındaki Peltz, tüm bunlara sonunda dayanamadı ve karşılık verdi. Konuyla ilgili konuşan Nicola Peltz, son altı yıldır da bir film projesi üzerinde çalıştığını anlattı. Nicola Peltz, "Instagram hesabımda çok sayıda kötü yorum alıyorum. Maalesef bunları okuyorum ve benim hiç çalışmadığımı söylüyorlar" dedi. Kendisine böyle eleştiri yöneltenleri suçlamadığını belirten Nicola Peltz, 'Lola' adlı bir film projesi üzerinde tam altı yıldır çalıştığını söyledi. Peltz, sözlerini; "Aslında çalışmadığımı söyleyenler de haklı. Lola üzerinde altı yıldır çalışıyorum, bu çok uzun bir süre. Ama projeyle ilgili her adımımı paylaşmıyorum" diye sürdürdü. Nicola Peltz'in anlattığına göre; 'Lola', hem senaryosunu kendisinin yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği bir film. Nicola Pelt, bu filmin senaryosunu henüz 23 yaşındayken yazdı. Nicola Peltz, "Bu projeyle ilgili çok farklı duygular içindeyim. Sonunda herkes görebileceği için çok heyecanlıyım. Bunu 23 yaşında yazdım ve çok büyük bir sevgi ve emeğin ürünü. Bu projeye kalbimi ve ruhumu koydum" diye anlattı. Nicola Peltz'in 'Lola' adını verdiği projede kendisi ana karakter 'Lola'yı canlandırıyor. Erkek kardeşini Luke David Blumm, annesini de Virginia Madsen oynuyor.

Nicola Peltz Victoria-David Beckham

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Oppenheimer filmi, toplamda 7 ödülle geceden ayrılırken filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrolü Cillian Murphy'e BAFTA kazandırdı
Jet Set Kırmızı Halı şıklığı...

Britanya Film Akademisi'nin bu yıl 77'nci kez dağıttığı BAFTA Ödülleri'nde dünyaca ünlü yıldızlar, şık kombinleriyle kırmızı halıya damga vurdular
Davetler Yılmazlar'ın mutlu günü...

İş insanı Yalçın Kaya ve Aylin Yılmaz'ın kızları Ayşe Yılmaz, Onur İçcan ile nikah masasına oturdu.
Güncel Antebi'nin Etiler gecesi...

Etiler'de arkadaşlarıyla eğlenen İzzet Antebi mekandan ayrılırken kazanın kıyısından döndü. Antebi aracıyla başka bir otomobille çarpışmasına ramak kala objektiflere yansıdı.
Jet Set Nicola Peltz eleştirilere isyan etti

ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı ve aynı zamanda Victoria-David Beckham'ın gelini olan Nicola Peltz, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından genç ve sağlıklı olduğu halde çalışmamakla suçlandı. Peltz, kendisini eleştirenlere isyan etti.
Magazin Hattı Seçim heyecanı...

Kuruluşu Cumhuriyet tarihinden önceye dayanan Büyük Kulüp’ü seçim heyecanı sardı, Kulüp’ün başkan adayları arasında olan Melih Tavukçuoğlu özel bir davet verdi.
Davetler Refik Anadol’dan 'Dünyanın Yankıları' sergisi...

Sanatçı Refik Anadol İngiltere’deki ilk büyük kişisel sergisi 'Dünyanın Yankıları'nı sanatseverlerin beğenisine sundu.
Güncel Özilhan ve Bürsin mutfağa girdi!

Sosyetenin ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve yakın dostu Kerem Bürsin evde birlikte yaptıkları ekmeğin tarifini takipçileriyle paylaştılar.
Magazin Hattı Kartalkaya'da ailece tatil...

İpek Köse eşi Berk Köse ve çocuklarıyla birlikte ailece çıktıkları kayak tatilinden kareler paylaştı.

Davetler Zaferin Rengi'ne özel gala...

Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Davetler Görkemli gala gecesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen Zaferin Rengi filminin galası için bir araya geldiler.

Magazin Hattı Los Angeles dönüşü İstanbul'da alışveriş

Mimar Merve Mermer, Los Angeles'ta oğlunu kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz günlerde ülkemize döndü. Merve Hanım, ilk iş oğluyla alışverişe çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.