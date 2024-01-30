Jet Set

İsviçre'de sürpriz teklif!

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti.

Giriş: 30 Ocak 2024 Salı
İsviçre'de sürpriz teklif!

Gossip Girl dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Efsane gençlik dizisi Gossip Girl'in yakışıklı oyuncusu Ed Westwick uzun süredir birlikte olduğu Amy Jackson'a sürpriz bir evlenme teklifi etti. Bollywood yıldızı Amy Jackson, Instagram hesabından yaptığı son dakika paylaşımıyla bu güzel haberi hayranlarıyla paylaştı. Paylaşımında “Hell YES” (Tabiki EVET) ifadelerini kullanan Jackson, cevabını duyurarak mutluluğunu paylaştı.

Ed Westwick amy jackson İsviçre Gossip Girl

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boynerler'in Eskişehir gezisi...

Ayşe Boyner ikiz kardeşi Elif Boyner kardeşleri Emine Boyner bir araya gelerek Eskişehir'i gezdi.
Jet Set İsviçre'de sürpriz teklif!

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti.
Güncel Maldivler'de tatil devam ediyor...

Ailesiyle birlikte tatil yapan Yasemin Özilhan'ın eğlenceli Maldivler tatili şık paylaşımlarıyla devam ediyor.
Tatil Uludağ'da eğlenceli tatil...

Derin Mermerci ve Murat Aslan çifti çocuklarla birlikte Uludağ'da kar tatili yaptı.
Tatil Uludağ sezonu açıldı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Uludağ'da kayak sezonunu açtı.
Güncel Alaton'un sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton Dubai'de sergi gezerek sanat turu attı.
Güncel Tatilde buluştular...

Sömestr tatilini fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, dünyaca ünlü gözde tatil merkezlerindeler.
Jet Set Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti
Güncel Uludağ'da kayak keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan sömestr tatilini Uludağ'da değerlendirdi.
Caddeler Ekşioğlu:'Tamamen iyileştim'

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konan ve geçen mayısta da tedavi süreci sona erip iyileşen cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tansa Ekşioğlu Bebek'te objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Sanatta Engel Yok Vakfı'ndan ödül...

Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha “Sanatta Engel Yok Vakfı”na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı.
Güncel Dostlarıyla bir arada...

Çiğdem Simavi, Caroline Koç ve yakın dostu oyuncu Zerrin Tekindor, bir arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.