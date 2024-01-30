İsviçre'de sürpriz teklif!

Gossip Girl dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Efsane gençlik dizisi Gossip Girl'in yakışıklı oyuncusu Ed Westwick uzun süredir birlikte olduğu Amy Jackson'a sürpriz bir evlenme teklifi etti. Bollywood yıldızı Amy Jackson, Instagram hesabından yaptığı son dakika paylaşımıyla bu güzel haberi hayranlarıyla paylaştı. Paylaşımında “Hell YES” (Tabiki EVET) ifadelerini kullanan Jackson, cevabını duyurarak mutluluğunu paylaştı.