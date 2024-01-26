Jet Set

Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti

Giriş: 26 Ocak 2024 Cuma
Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

54 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez, modacı Elie Saab'ın yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi izlemeye giderken onun imzasını taşıyan bir kıyafet giydi. Defilenin yapıldığı binanın kapısının önüne gelen Jennifer Lopez'i kalabalık bir fotoğrafçı ordusu sardı. Defileye yanında kocası Ben Affleck olmadan yalnız başına giden Jennifer Lopez, koleksiyonu ön sıradan izledi. Konuklar, podyumdaki modellerin yanı sıra dikkatlerinin bir bölümünü de ünlü yıldıza yöneltti. Öte yandan Jennifer Lopez'in üzerindeki elbise, yıllar önce bir Grammy töreninde giydiği ve akıllara kazınan o yeşil elbiseyi akıllara getirdi.

Jennifer Lopez Paris Moda Haftası

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