Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu...

Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni bu sabaha karşı, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşti ve kazananlar ödüllerine kavuştu. Televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, The Bear ve Beef üçer ödül aldılar. Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti.
Sinema Ödülleri
En İyi Film (Drama): Oppenheimer
En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall
En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer
En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie
En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron
Televizyon Ödülleri
En İyi Dizi (Drama): Succession
En İyi Dizi (Komedi): The Bear
En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef