Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu...

Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni bu sabaha karşı, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşti ve kazananlar ödüllerine kavuştu. Televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, The Bear ve Beef üçer ödül aldılar. Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti.

Sinema Ödülleri

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

Televizyon Ödülleri

En İyi Dizi (Drama): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef