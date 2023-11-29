Jet Set

Romantik alışveriş...

İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip birbirlerini öpücüklere boğdular.

Giriş: 29 Kasım 2023 Çarşamba
Romantik alışveriş...

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce ilişkilerini sona erdirmişti. Lopez ile Affleck, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, Beverly Hills'teki 60 milyon dolar değerindeki malikâneleri için mobilya alışverişine çıktı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, mağazada test etmek amacıyla beğendikleri bir kanepeye oturdular. Kanepede birbirlerine sarılan çift, romantik anlar yaşadı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşka gelip öpüştükleri romantik anlar, objektiflere böyle yansıdı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 4 bin 300 metrekarelik evinde 12 yatak odası, 24 banyo, tam donanımlı bir spor salonu, basketbol ve pickleball sahaları, bir boks ringi, spor barı, havuz, çatı katı dairesi, bekçi evi ve 12 araçlık bir garaj bulunuyor.

Jennifer Lopez Ben Affleck alışveriş

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