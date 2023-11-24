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Vikings'in yıldızı İstanbul'da!

'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.

Giriş: 24 Kasım 2023 Cuma
Vikings'in yıldızı İstanbul'da!

Kariyer çıkışını 2003'te 'Tarzan' ile yapan, 2013'te 'Kral Ragnar'ı canlandırdığı 'Vikings' ile küresel şöhrete ulaşan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, gezi amaçlı olarak geldiği İstanbul'da şehrin tarihi ve turistik mekânlarını gezdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Fimmel'e Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Ayasofya Tarihi Müzesi gezisinde eşlik etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi alan Travis Fimmel, ardından ziyaretçilere Ayasofya'nın zengin tarihinin dijital olarak sunulduğu Ayasofya Tarihi Müzesi'nin atmosferini deneyimledi. Ünlü oyuncuya gezide eşlik eden Dr. Batuhan Mumcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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