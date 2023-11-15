Jet Set

Hamilelik iddiaları kafaları karıştırdı!

Rapçi ASAP Rocky ile dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Şubat 2023'te ise ikinci kez anne olduğunu duyuran Rihanna'nın, yeniden bebek beklediği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Giriş: 15 Kasım 2023 Çarşamba
Hamilelik iddiaları kafaları karıştırdı!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklediğinin müjdesini vermişti. 13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, erkek bebeğini kucağına almıştı. Barbadoslu şarkıcı, Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çift, Riot Rose Mayers adını verdikleri ikinci oğullarını ise 3 Ağustos'ta gizlice kucaklarına almıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Rihanna hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin, üçüncü bebeklerini bekledikleri öne sürüldü. Dün X'te "Rihanna, Asap Rocky ile birlikte üçüncü Bebeklerini beklediklerini doğruladı" şeklinde bir gönderi paylaşıldı. Gönderide, Rihanna'nın karnının büyüdüğü görülüyordu. Ancak ünlü şarkıcının hayranları, bu fotoğrafın eski olduğunu ve Rihanna'nın böyle bir haberi doğrulamadığını söyleyerek paylaşımı yapan sayfayı yalanladı. Rihanna ile ASAP Rocky cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, ünlü ismin tekrar hamile kalmış olabileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

ASAP Rocky Rihanna bebek anne

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Jet Set Hamilelik iddiaları kafaları karıştırdı!

Rapçi ASAP Rocky ile dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Şubat 2023'te ise ikinci kez anne olduğunu duyuran Rihanna'nın, yeniden bebek beklediği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

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