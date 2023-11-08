Matthew Perry adına vakıf kuruldu

Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan 'Friends'teki 'Chandler Bing' rolüyle tanınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evindeki jakuzide boğularak hayatını kaybetmişti. 54 yaşında vefat eden Matthew Perry’nin ani ölümü ailesini ve yakın arkadaşlarını üzdüğü kadar tüm dünyadan hayranlarını da yasa boğmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren ve hayatının büyük bölümünde alkol ile uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Matthew Perry, Los Angeles’taki Forest Lawn Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ünlü oyuncunun ölümünün ardından adına bağımlılıkla mücadele vakfı kuruldu. BBC’nin aktardığına göre; Matthew Perry Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Matthew Perry'nin bağımlılıkla mücadele eden başkalarına yardım etme konusundaki kalıcı kararlılığının ruhuyla, onun sözlerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak ve onun önderliğinde Matthew Perry Vakfı'nı kurarak, onun mirasını onurlandırmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların para toplamasına yardımcı olan National Philanthropic Trust'ın sözcüsü de bu açıklamanın ardından yeni fonu yönettiğini doğruladı.