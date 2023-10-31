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Brad Pitt, Angelina Jolie'yi ifşa etti!

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti

Giriş: 31 Ekim 2023 Salı
Brad Pitt, Angelina Jolie'yi ifşa etti!

Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Şu anda ikilinin arasındaki en önemli sorun Fransa'da satın aldıkları Miraval Şatosu ve orada birlikte kurdukları alkollü içecek işiyle ilgili. Angelina Jolie, eski eşi Pitt'in Fransa'daki Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine sus payı verdiğini öne sürerek Brad Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı. Brad Pitt ise Jolie’nin kendisine zarar vermek için bu satışı bir yabancıya gerçekleştirdiğini iddia ederek Angelina Jolie’ye dava açmıştı. Angelina Jolie 2021'de Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş insanı Yuri Shefler’e satmıştı. Daily Mail'in haberine göre, Angelina Jolie ile Yuri Shefler arasındaki konuşmalar Brad Pitt tarafından ortaya çıkarıldı. Shefler'ın, eski eşi Angelina Jolie'ye gönderdiği bir elektronik postayı ortaya çıkaran Brad Pitt, ikilinin samimi bir arkadaşlık geliştirdiğini öne sürüyor. Ortaya çıkan konuşmalarda 56 yaşındaki Yuri Shefler, Jolie'yi İskoçya'daki şatosuna davet ediyor. Shefler, gelirken çocuklarını da getirebileceğinin de altını çiziyor. Angelina Jolie'nin bu daveti kabul edip iş adamının evine gidip gitmediği bilinmiyor. Bu postanın, Angelina Jolie'nin Miraval Şatosu'ndaki hissesini 8,5 milyon dolara satmasından sonra gönderildiği belirtildi.

Brad Pitt Angelina Jolie Miraval Şatosu

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