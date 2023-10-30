'Friends'in' yıldızı hayatını kaybetti

'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını Matthew Perry'nin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor. Matthew Perry, geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı. 'Friends' dizisinin yapımcısı Warner Bros'tan yapılan açıklamada; "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi. ABD yapımı 'Friends' dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.