Bebekleriyle poz verdiler

Super Bowl devre arası şovunda ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran, bir yaşında bir oğlu olan Rihanna'nın ikincikez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve 34 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky'nin ikinci çocuklarını 3 Ağustos'ta gizlice kucaklarına aldı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Rihanna ailesiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Çocukları ve sevgilisiyle birlikte poz veren Rihanna'nın mutluluğu gözlerinden okundu. Rihanna, adının RZA olduğu öğrenilen oğlunun yüzünü de önceki aylarda ilk kez paylaşmıştı.