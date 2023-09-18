Jet Set

Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor

Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness çifti, boşanma kararı aldı. İkili, "Neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor" açıklamasında bulundu

Giriş: 18 Eylül 2023 Pazartesi
Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor

Avustralyalı aktör ve yapımcı Hugh Jackman, 1996'da Deborra-lee Furness ile evlenmişti. Bu birliktelikten Oscar Maximillian ve Ava Eliot adında iki çocukları bulunan çift, ayrılık kararı aldı. İkili, boşanmaya hazırlandıklarını yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı-koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" şeklinde konuştu. Jackman ile Furness, "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" dedi. Öte yandan Hugh Jackman, evliliklerinin 27 yıl dönümünü şu sözlerle kutlamıştı: Seni seviyorum Deb... Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum.

Hugh Jackman Deborra-Lee Furness boşanma

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