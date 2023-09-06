Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

2019'da evlenen ve iki çocukları olan Sophie Turner ve Joe Jonas çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı aldı. TMZ'ye konuşan bir kaynak, Joe Jonas'ın boşanma avukatıyla iletişime geçtiğini ve Sophie Turner ile olan evliliğini bitirmek için gerekli kağıtları imzaladığını belirtti. Ünlü çiftin son 6 aydır çok ciddi sorunlar yaşadığı belirtildi. Ayrıca çocuklarla son 3 aydır turnede olan Joe Jonas'ın ilgilendiği belirtilirken Sophie Turner'ın çocuklarıyla ilgilenmediği iddia edildi. Tüm bu ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliklerini koruyan Jonas ile Turner'ın menajerleri de resmi bir açıklama yapmadı. Sophie Turner, yıllar önce eşi Joe Jonas'a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta onu tam bir pislik zannettiğini itiraf etmişti. Londra'daki ilk randevularına erkek arkadaşlarıyla gittiğini anlatan Turner, "Ondan nefret ediyorduk" demişti.