Jet Set

Irina Shayk ve Bradley Cooper tatile çıktı

Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi

Giriş: 29 Ağustos 2023 Salı
Irina Shayk ve Bradley Cooper tatile çıktı

2019'da Bradley Cooper ile birlikteliğini sonlandıran Irina Shayk, ardından meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Brady ile birlikteliğini önce reddeden ancak daha sonra ünlü aktöre ilgisini itiraf ettiği konuşulan Shayk, bu kez eski sevgilisiyle tatile çıktı. Irina Shayk, Tom Brady ile bir süre önce böyle görüntülenmişti. Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea De Seine adında kızı bulunan Irina Shayk, bir ara deniz kıyısındaki kayalıklara tırmandı. Üstsüz objektif karşısına geçen Irina Shayk'ın iddialı pozlarının Cooper tarafından çekilip, çekilmediği ise merak konusu oldu. Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper’ın da bir fotoğrafına profilinde yer verdi. Irina Shayk ile Bradley Cooper, geçtiğimiz yıl da birlikte tatile çıkmıştı. Irina Shayk ile Bradley Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz oldukça konuşulmuştu. Öte yandan 2015 - 2019 arasında ilişki yaşayan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti. 'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Bradley Cooper Irina Shayk

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