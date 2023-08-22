Rihanna ikinci kez anne oldu

Super Bowl devre arası şovunda ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran, bir yaşında bir oğlu olan Rihanna'nın ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği iddia edildi. TMZ'nin haberine göre; 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve 34 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky'nin ikinci çocuklarını 3 Ağustos'ta gizlice kucakların aldı. Rihanna, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Yeni doğan bebeğin adı henüz açıklanmadı, ancak tıpkı abisi RZA gibi 'R' harfi ile başladığı bildirildi. Hamilelik sürecinde tarzıyla çok konuşulan Rihanna, adının RZA olduğu öğrenilen oğlunun yüzünü önceki aylarda ilk kez paylaşmıştı.