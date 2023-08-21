Charlize Theron: "Yaşlanmayı seviyorum"

ABD'li oyuncu Charlize Theron, estetik yaptırdığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Theron, söylentileri reddetti. Allure Dergisi'ne konuşan Charlize Theron, estetik yaptırmadığını sadece yaşlandığını açıkladı. "Bu normal bir süreç" ifadelerini kullanan Theron, "Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. İnsanlar yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığımı düşünüyor. Ben yalnızca yaşlanıyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmiyor" dedi. 'Cani' (Monster) filmiyle Oscar kazanan ve rolü için kilo alarak büyük bir değişim geçiren ünlü oyuncu, bir daha proje için kilo almak istemediğini de belirtti. Theron, "40 yaşından sonra kilo vermekte zorlanıyorum" açıklamasında bulundu.