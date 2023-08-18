Jet Set

Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor

2022'de evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari ile boşanma kararı aldı. İkilinin yollarını ayırmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Giriş: 18 Ağustos 2023 Cuma
Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor

Britney Spears ile İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında evlenmişti. İkilinin ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Sam Asghari, 'ihanet' iddialarının ardından Spears'tan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Britney Spears'ın evlilik sözleşmesi olduğu ve bu sayede maddi varlıklarını koruyabileceği bildirildi. Çifte yakın bir kaynak, "Britney, tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan çünkü bu durum eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" şeklinde konuştu. Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin aralarının bozuk olduğu öne sürülmüştü. İddialara göre; Sam Asghari'nin film çekimi sırasında alyansını çıkarması dedikoduları alevlendirmişti. İkiliden söylentilere yanıt gecikmemişti. Sam Asghari, eşiyle birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajını vermişti. Britney Spears, daha önce Jason Allen Alexander ile 2004'te evlenip, aynı yıl boşanmıştı. Spears, Boşandıktan kısa bir süre sonra Kevin Federline ile evlendi. Federline'den ise 2007'de boşandı.

Britney Spears Sam Asghari boşanma

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