Jet Set

Ben Affleck İstanbul'da

Ünlü ABD'li oyuncu Ben Affleck, çocuklarıyla birlikte İstanbul'ta tatil yapıyor.

Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe
Ben Affleck İstanbul'da

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck İstanbul'a geldi. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü kazanan Argo filminin bir bölümünü İstanbul'da çeken oyuncu, çocuklarıyla birlikte şehri gezdi. Oyuncu İstanbul'a eski eşi Jennifer Garner ile birlikteliğinden olan çocukları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile geldi. Affleck'e 20 yıl sonra sürpriz bir şekilde bir araya geldiği ve görkemli bir törenle dünyaevine girdiği ünlü şarkıcı Jennifer Lopez eşlik etmedi. Oyuncunun çocuklarıyla birlikte Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret ettiği biliniyor. Oyuncu, İstanbul'daki hayranları tarafından Boğaz'daki bir restoranda yemek yerken de görüntülendi.

Ben Affleck ABD Jennifer Lopez istanbul

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