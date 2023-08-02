Madonna: 'Hayatta olduğum için şanslıyım'

Geçtiğimiz ay yakalandığı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan 64 yaşındaki şarkıcı Madonna, ardından taburcu edilmişti. Madonna'nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ise ne zaman yapılacağı belirtilmemişti. Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti. Sosyal medya hesabından çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını yayımlayan Madonna, yeni bir açıklamada bulunarak "Aile ve arkadaşların sevgisi en iyi ilaçtır" ifadelerini kullandı. Madonna daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz… Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular. Onların daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm. Onların varlığı her şeyi değiştirdi. Kendisine gönderilen bir hediyeyi gördüğünde ağladığını belirten Madonna, "Hayatta olduğum için şanslı kendimi hissediyorum" dedi.