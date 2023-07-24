Tom Cruise İstanbul’da

Tom Cruise, 12 Temmuz’da vizyona giren son filmi ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul’a geldi. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı Tom Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Ekip ilk olarak Kapalıçarşı’daki Çuhacı Han, Cebeci Han, Zincirli Han’ı gezdi, daha sonra Kapalıçarşı’nın dışındaki Büyükvalide Han’da incelemelerde bulundu. Kapalıçarşı bir başka ajan filmi olan James Bond’a da iki kez ev sahipliği yapmıştı. Tom Cruise 60 yaşında olmasına rağmen, Ajan Ethan Hunt karakterini canlandırdığı ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission Impossible) filmlerinin çekimleri sırasında dublör kullanmıyor.Normal yaşamında da motosiklet kullanan Tom Cruise’un ABD’de 12 Temmuz’da vizyona giren filminin aksiyon sahnelerinde de bol bol motosiklet kullanılmıştı.