Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evlendi

29 yaşındaki Macaristan doğumlu model Barbara Palvin ve 30 yaşındaki İtalya doğumlu aktör Dylan Sprouse, hafta sonu Palvin’in anavatanında düzenlenen gizli bir törenle evlendi. Yeni evlilerin şapelde kol kola yürüdüğünü gösteren mutlu anlar Twitter’da ve Instagram’da paylaşıldı. Sürpriz düğün, Eylül 2022’de nişanlanan çiftin, nişan haberini açıklamalarından sadece bir ay sonra gerçekleşti. 2018’den beri birlikte olan iki ünlü isim, V dergisinin Sonbahar 2023 kapağı için yaptıkları düğün temalı paylaşımla birlikte Instagram’da evlilik haberini paylaşmıştı. Dergiye verdikleri röportajda Palvin, “Çıkmaya başladığımızdan beri onunla evlenmek istediğimi biliyordum ama bu büyük bir karar.” derken Sprouse da nişanlandıkları için “kamuya karşı tamamen şeffaf olma ihtiyacı hissetmediğini” açıklamıştı.