Jet Set

"Şöhretle başa çıkmak beni zorladı"

'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tanınan Emilia Clarke, şöhretle başa çıkmaya çalışırken zorladığını belirtti.

Giriş: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
"Şöhretle başa çıkmak beni zorladı"

'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, projede geçirdiği 'üzücü' dönemi anlattı. Güncel çalışmaları hakkında konuşan Clarke, 2018'de sona eren ancak spin-off dizisi 'House of the Dragon'la devam eden projedeki deneyimini paylaştı. Emilia Clarke, 'Game of Thrones'un finalinden yıllar sonra hâlâ tüm bu deneyimi sindirmeye çalıştığını itiraf etti. İki anevrizma geçirmesi ve babasını kaybetmesi gibi kişisel sorunlarla uğraşırken bir yandan da şöhretle başa çıkmaya çalışmanın onu zorladığını anlatan oyuncu, bu deneyim ve canlandırdığı karakter için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi. Konuyla ilgili konuşan Emilia Clarke, "O dizide gerçekten üzgün olduğum zamanlar oldu çünkü sadece 20'li yaşlarında genç bir kadındım. Tüm bunlar 'Game of Thrones' devam ederken yaşandığı için bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyordu. 'Daenerys'in belli bir kalitenin üstünde görüldüğünü umuyorum. Ne mutlu bana ki durum böyle... İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok" dedi.

Emilia Clarke Daenerys Targaryen Game of Thrones

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