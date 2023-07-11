Jet Set

Madonna'dan sevenlerine açıklama

Geçtiğimiz hafta "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş: 11 Temmuz 2023 Salı
Madonna'dan sevenlerine açıklama

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan 64 yaşındaki şarkıcı Madonna, ardından taburcu edilmişti. Madonna'nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ise ne zaman yapılacağı belirtilmemişti. Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti. Guy Oseary, ayrıca yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.Yaşananların ardından Madonna, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, sözlerine "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başladı. Madonna, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M.

Madonna enfeksiyon

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