Heard: Çok duygulandım

Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı. Dava, 1 Haziran 2022'de Johnny Depp'in zaferiyle sonuçlanmış ve Amber Heard geçtiğimiz günlerde eski eşine 1 milyon dolar ödemişti. Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, 'In The Fire' filmiyle beyazperdeye geri döndü. Amber Heard, Sicilya'da düzenlenen 69'uncu Taormina Film Festivali'ne katıldı. Yeni filminin prömiyerine katılan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi. Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybetmesinin ardından en son 2022'nin Aralık ayında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Amber Heard, sonunda sessizliğini bozdu. Taormina Film Festivali'nde gördüğü yoğun ilgi hakkında bir mesaj yayımlayan Amber Heard, "Taormina Film Festivali'ndeki bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Unutulmaz bir hafta sonuydu" ifadelerini kullandı. Kendisini bekleyen kalabalığı da paylaşan Amber Heard, "İnanılmaz bir karşılama... Tüm hayranlarıma ve destekçilerime teşekkür ederim. Çok duygulandım" dedi.