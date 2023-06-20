Jet Set

Roma'da gala...

'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Giriş: 20 Haziran 2023 Salı
Roma'da gala...

Çekimleri Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman sekteye uğrayan ve üç senede tamamlanan 'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm' için İtalya'nın başkentinde kırmızı halı töreni düzenlendi. Roma'nın dünyaca ünlü İspanyol Merdivenleri'ne kurulan kırmızı halıda filmin başrol oyuncusu ABD'li aktör Tom Cruise, İngiliz aktrisler Hayley Atwell ile Vanessa Kirby, İngiliz aktör Simon Pegg, Fransız aktris Pom Klementieff, ABD'li aktör Esai Morales ve filmin yönetmeni ABD'li Christope McQuarrie boy gösterdi. Tom Cruise, yaptığı açıklamada, "Beyazperde için filmler yapıyorum çünkü insanların sinemalarda yaşadığı o topluluk duygusunu seviyorum. Farklı kültürlerden insanlar, sinemada bir filmi birlikte yaşayarak izliyorlar. Bu, benim birlikte büyüdüğüm ve bana hayaller kurmam için ilham veren şey..." dedi. Filmin galası için Roma’da bulunan Tom Cruise, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından başbakanlık sarayı Chigi’de de kabul edildi. İkilinin görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğü basına yansırken, Meloni ise Cruise'u Roma'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca ünlü casusluk serisinin 7'nci filminde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt'ın hikayesi anlatılıyor.



Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm Tom Cruise

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Tekneyle Bebek'e geldi

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Güncel Özilhan şampiyonluğu kutladı

Yasemin Özilhan Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu düzenenlenen coşkulu gecede kutladı.

Jet Set Roma'da gala...

'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Magazin Hattı Yeni dizayna tanıtım

Cemiyet hayatının ünlü isimleri özel etkinlikte buluştu.
Güncel Kupalı ziyaret...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti.
Güncel Babalar Günü'ne özel paylaşım...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Babalar Günü'nde yaptıkları paylaşımlarla babalarını andı.
Magazin Hattı Çifte kutlama!

Cemiyet hayatın tanınmış simaları, Ebru Çarıkçılar'ın, önceki akşam Beyoğlu'nda verdiği davet ile “Yaza Merhaba” dedi.

Magazin Hattı Yemekte buluştular...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yakın dostlarıyla yemekte buluştu.
Güncel İtalya'da keyifli tatil...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, tatil için soluğu İtalya'da aldı.
Güncel Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
Magazin Hattı Klasik otomobil tutkusu...

Klasik otomobilleri çok seven Ömer Avlanmış, çocukluğundan beri hayalini kurduğu klasik aracına kavuştu.

Güncel Hakko'nun yeni aşkı

Merve Oflaz ile ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.