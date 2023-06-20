Roma'da gala...

Çekimleri Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman sekteye uğrayan ve üç senede tamamlanan 'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm' için İtalya'nın başkentinde kırmızı halı töreni düzenlendi. Roma'nın dünyaca ünlü İspanyol Merdivenleri'ne kurulan kırmızı halıda filmin başrol oyuncusu ABD'li aktör Tom Cruise, İngiliz aktrisler Hayley Atwell ile Vanessa Kirby, İngiliz aktör Simon Pegg, Fransız aktris Pom Klementieff, ABD'li aktör Esai Morales ve filmin yönetmeni ABD'li Christope McQuarrie boy gösterdi. Tom Cruise, yaptığı açıklamada, "Beyazperde için filmler yapıyorum çünkü insanların sinemalarda yaşadığı o topluluk duygusunu seviyorum. Farklı kültürlerden insanlar, sinemada bir filmi birlikte yaşayarak izliyorlar. Bu, benim birlikte büyüdüğüm ve bana hayaller kurmam için ilham veren şey..." dedi. Filmin galası için Roma’da bulunan Tom Cruise, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından başbakanlık sarayı Chigi’de de kabul edildi. İkilinin görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğü basına yansırken, Meloni ise Cruise'u Roma'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca ünlü casusluk serisinin 7'nci filminde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt'ın hikayesi anlatılıyor.