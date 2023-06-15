Heard, Depp'e 1 milyon dolar ödedi

Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı. Geçtiğimiz yıl sonuçlanan mankemede jüri, Johnny Depp'i haklı bulmuş, Amber Heard'ün 1 milyon dolar tazminat ödemesini hükmetmişti. Yeni filmi 'In The Fire'ın ilk gösterimiyle sinemaya dönecek olan Amber Heard, yaklaşık bir yıl sonra tazminatı ödedi. Paranın, Johnny Depp’in en sevdiği beş kâr amacı gütmeyen kuruluşa eşit olarak gönderileceği belirtildi. Ünlü aktör, dava sürecinde paranın önemli olmadığını, adının ve itibarının temizlenmesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulamıştı. Aynı zamanda Hollywood Vampires grubunun üyesi olan Johnny Depp, geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye'ye gelmiş, hem 60'ıncı yaş günü kutlamış hem de geliri depremzedelere bağışlanan konserde sahneye çıkmıştı.