İhanet iddiası

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile koreograf Benjamin Millepied, 2009'da 'Siyah Kuğu' filminin çekimlerinde tanışmıştı. 2010'da nişanlanan ikili, 2012'de evlenmişti. İki çocuğu bulunan Portman ile Millepied, Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak ikili hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Millepied'in eşine ihanet ettiği iddia edildi. 'People'a göre; bu ilişki kısa sürdü ve bitti. Portman ve eşinin ise 'aldatma' söylentilerine rağmen evliliklerini yürütmeye çalıştığı öne sürüldü.Konu hakkında açıklamada bulunan bir kaynak, "Benjamin, büyük bir hata yaptığının farkında. Natalie'nin onu affetmesi ve aileyi bir arada tutabilmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. İkili ise henüz haklarında çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yapmadı.