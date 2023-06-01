Power Müzik Ödülleri Bloomberg HT'de

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, 5 Haziran tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek unutulmaz bir törenle sahiplerini bulacak. Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği “Power Müzik Ödülleri” 5 Haziran saat 21:30’da Bloomberg TV, Power Türk TV ve Power TV ortak canlı yayını ve PowerApp dijital platformu yayınlarıyla izlenebilecek. Türkiye’nin en güçlü isimlerine toplam 12 kategoride ödülleri takdim edilen törende bu sene ilk defa uluslararası iki kategorinin de bulunduğu Power Müzik Ödülleri’ne Türkiye’den ve dünyadan ünlü ve sürpriz isimler katılacak. Gecede sürpriz isimler sahne alacak ve canlı olarak müzik performansı gerçekleştirecek. Uzun zamandır büyük bir özenle geceye hazırlandıklarını belirten Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 'Power Müzik Ödülleri bu sene hem Türk hem yabancı adaylara verilecek. Uzun zamandır yapmadığımız bize güç katan güzel günlerimizi geçirmemizi sağlayan sanatçıların bazen eğlendiren bazen dans ettiren kişilere ödül vermek bizi son derece heyecanlandırıyor. O akşamın maksadı ödülden daha çok pop müziğin önemi, yaşantımız içindeki duygulara layık bir gece geçirmemiz için çaba sarf ettik. 160 pop sanatçısının katılacağı Türk popuna yön vermiş sanatçıların bulunduğu adaylar var. Pazartesi akşamı çok keyifli bir ödül gecesi olacak. Biz çok heyecanlıyız çok çalıştık.' dedi.

Power Müzik Ödülleri Adayları

EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI

Aleyna Tilki

Fatma Turgut

Göksel

Gülşen

Hande Ünsal

Hande Yener

İrem Derici

Sıla

Zeynep Bastık

EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI

Buray

Can Bonomo

Edis

Emre Aydın

Gökhan Türkmen

Mabel Matiz

Murat Boz

Oguzhan Koç

Yalın

EN GÜÇLÜ İKİLİ / GRUP

Dedublüman

Dolu Kadehi Ters Tut

İkilem

Köfn

Mor ve Ötesi

Pinhani

Yaşlı Amca

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zakkum

EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI / GRUP

Alaca

Bade

Berra Kocaaslan

Böyleyken Böyle

Can Koç

Güneş

Kaan Poyraz

Soft Anolog

Tuğkan

EN GÜÇLÜ ŞARKI

Hande Ünsal-Sen Yokken

Köfn-Bi Tek Ben Anlarım

Mavi Gri & Ölümle Yaşam Arasında

Mert Demir & Mabel Matiz-Antidepresan

Pinhani-Bilir O Beni

Tarkan-Geçcek

Teoman –Bir Kış Sabahı

Yalın-Bu da Geçer mi Sevgilim

Zeynep Bastık-Ara

EN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Barbaros & Yaşar-Var mı?

Bengü & Mustafa Ceceli –Zaman

Ege Çubukçu & Kenan Doğulu –What’s Love

Hadise & Murda-İmdat

Murat Boz & Ebru Gündeş-Sonsuza Dek

Mustafa Sandal & Murat Karahan-Sonuna Kadar

Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey – Durum Çok Acil

EN GÜÇLÜ ALBÜM

Bergen-Bergen Saygı Albümü

Burcu Güneş-Benim Yolum

Can Ozan-Aşkın Bu Sarhoşluğu

Ferhat Göçer-Duetz

Kalben-Eski Dünyanın Yangını

Nilüfer-Kendine Bi Şans Ver

Serdar Ortaç-Serdar Ortaç Şarkıları Vol 1

Sezen Aksu-Demo 2

Sıla-Şarkıcı

EN GÜÇLÜ VİDEO KLİP

Alaca-Bye

Aleyna Tilki-Tanırım İntiharı

Aynur Aydın & Turaç Berkay-Siyah

Ege Çubukçu & Kenan Doğulu-What’s Love

Gülşen –Lolipop

Köfn-Bi Tek Ben Anlarım

Nedim Zeper-Nafile

Tarkan-Geçcek

Teoman-Bir Kış Sabahı

EN GÜÇLÜ COVER ŞARKI

Buray-Aşk Yeniden

Cem Adrian & Hande Mehan-Sevdim Seni Bir Kere

Cem Pilevneli-Ya Evde Yoksan

Derya Uluğ-Hadi Çal

Kalben-Yağmurun Elleri

Kenan Doğulu-Yaramızda Kalsın

Melek Mosso-Yıllar Affetmez

Nahide Babashlı-Unuttun mu Beni

Selin Geçit-Bu Gece

EN GÜÇLÜ KONSER PERFORMANSI

Can Bonomo – Biletinal Yaz Konserleri Turkcell Vadi İstanbul

Edis – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu

Kenan Doğulu – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu

Mor ve Ötesi – Vodafone Park İnönü Stadyumu

Mustafa Sandal –Paraf Kuruçeşme Açık hava Konserleri

Nilüfer- Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu

Sertap Erener-YBY Etkinlik Alanı – Kemerburgaz

Tan Taşçı – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu

Karsu – Volkswagen Arena

EN GÜÇLÜ ULUSLARASI ŞARKICI YA DA GRUP

Adele-Oh My God

Beck G & Karol G –Mamiii

Beyonce-Break My Soul

Camila Cabello & Ed Sheeran-Bam Bam

Centrel Cee-Doja

Drake-Massive

Ed Sheeran-2Step

Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)

EN GÜÇLÜ ULUSLARARASI ŞARKI

Flo Rida-What A Night

Harry Styles-As It Was

Lauren Spencer Smith-Fingers Crossed

Nicki Minaj-Super Freaky Girl

Rema-CalmDawn (With Selena Gomez)

Rosalia-Despecha

Shouse-Won’t Forget You

The Weeknd-Sacrifice

Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)