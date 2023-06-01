Power Müzik Ödülleri Bloomberg HT'de

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, 5 Haziran tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek unutulmaz bir törenle sahiplerini bulacak. Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği “Power Müzik Ödülleri” 5 Haziran saat 21:30’da Bloomberg TV, Power Türk TV ve Power TV ortak canlı yayını ve PowerApp dijital platformu yayınlarıyla izlenebilecek. Türkiye’nin en güçlü isimlerine toplam 12 kategoride ödülleri takdim edilen törende bu sene ilk defa uluslararası iki kategorinin de bulunduğu Power Müzik Ödülleri’ne Türkiye’den ve dünyadan ünlü ve sürpriz isimler katılacak. Gecede sürpriz isimler sahne alacak ve canlı olarak müzik performansı gerçekleştirecek. Uzun zamandır büyük bir özenle geceye hazırlandıklarını belirten Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 'Power Müzik Ödülleri bu sene hem Türk hem yabancı adaylara verilecek. Uzun zamandır yapmadığımız bize güç katan güzel günlerimizi geçirmemizi sağlayan sanatçıların bazen eğlendiren bazen dans ettiren kişilere ödül vermek bizi son derece heyecanlandırıyor. O akşamın maksadı ödülden daha çok pop müziğin önemi, yaşantımız içindeki duygulara layık bir gece geçirmemiz için çaba sarf ettik. 160 pop sanatçısının katılacağı Türk popuna yön vermiş sanatçıların bulunduğu adaylar var. Pazartesi akşamı çok keyifli bir ödül gecesi olacak. Biz çok heyecanlıyız çok çalıştık.' dedi.
Power Müzik Ödülleri Adayları
EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI
Aleyna Tilki
Fatma Turgut
Göksel
Gülşen
Hande Ünsal
Hande Yener
İrem Derici
Sıla
Zeynep Bastık
EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI
Buray
Can Bonomo
Edis
Emre Aydın
Gökhan Türkmen
Mabel Matiz
Murat Boz
Oguzhan Koç
Yalın
EN GÜÇLÜ İKİLİ / GRUP
Dedublüman
Dolu Kadehi Ters Tut
İkilem
Köfn
Mor ve Ötesi
Pinhani
Yaşlı Amca
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Zakkum
EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI / GRUP
Alaca
Bade
Berra Kocaaslan
Böyleyken Böyle
Can Koç
Güneş
Kaan Poyraz
Soft Anolog
Tuğkan
EN GÜÇLÜ ŞARKI
Hande Ünsal-Sen Yokken
Köfn-Bi Tek Ben Anlarım
Mavi Gri & Ölümle Yaşam Arasında
Mert Demir & Mabel Matiz-Antidepresan
Pinhani-Bilir O Beni
Tarkan-Geçcek
Teoman –Bir Kış Sabahı
Yalın-Bu da Geçer mi Sevgilim
Zeynep Bastık-Ara
EN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ
Barbaros & Yaşar-Var mı?
Bengü & Mustafa Ceceli –Zaman
Ege Çubukçu & Kenan Doğulu –What’s Love
Hadise & Murda-İmdat
Murat Boz & Ebru Gündeş-Sonsuza Dek
Mustafa Sandal & Murat Karahan-Sonuna Kadar
Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey – Durum Çok Acil
EN GÜÇLÜ ALBÜM
Bergen-Bergen Saygı Albümü
Burcu Güneş-Benim Yolum
Can Ozan-Aşkın Bu Sarhoşluğu
Ferhat Göçer-Duetz
Kalben-Eski Dünyanın Yangını
Nilüfer-Kendine Bi Şans Ver
Serdar Ortaç-Serdar Ortaç Şarkıları Vol 1
Sezen Aksu-Demo 2
Sıla-Şarkıcı
EN GÜÇLÜ VİDEO KLİP
Alaca-Bye
Aleyna Tilki-Tanırım İntiharı
Aynur Aydın & Turaç Berkay-Siyah
Ege Çubukçu & Kenan Doğulu-What’s Love
Gülşen –Lolipop
Köfn-Bi Tek Ben Anlarım
Nedim Zeper-Nafile
Tarkan-Geçcek
Teoman-Bir Kış Sabahı
EN GÜÇLÜ COVER ŞARKI
Buray-Aşk Yeniden
Cem Adrian & Hande Mehan-Sevdim Seni Bir Kere
Cem Pilevneli-Ya Evde Yoksan
Derya Uluğ-Hadi Çal
Kalben-Yağmurun Elleri
Kenan Doğulu-Yaramızda Kalsın
Melek Mosso-Yıllar Affetmez
Nahide Babashlı-Unuttun mu Beni
Selin Geçit-Bu Gece
EN GÜÇLÜ KONSER PERFORMANSI
Can Bonomo – Biletinal Yaz Konserleri Turkcell Vadi İstanbul
Edis – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu
Kenan Doğulu – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu
Mor ve Ötesi – Vodafone Park İnönü Stadyumu
Mustafa Sandal –Paraf Kuruçeşme Açık hava Konserleri
Nilüfer- Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu
Sertap Erener-YBY Etkinlik Alanı – Kemerburgaz
Tan Taşçı – Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu
Karsu – Volkswagen Arena
EN GÜÇLÜ ULUSLARASI ŞARKICI YA DA GRUP
Adele-Oh My God
Beck G & Karol G –Mamiii
Beyonce-Break My Soul
Camila Cabello & Ed Sheeran-Bam Bam
Centrel Cee-Doja
Drake-Massive
Ed Sheeran-2Step
Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)
EN GÜÇLÜ ULUSLARARASI ŞARKI
Flo Rida-What A Night
Harry Styles-As It Was
Lauren Spencer Smith-Fingers Crossed
Nicki Minaj-Super Freaky Girl
Rema-CalmDawn (With Selena Gomez)
Rosalia-Despecha
Shouse-Won’t Forget You
The Weeknd-Sacrifice
Tom Odell –Another Love (Tiesto Remix)