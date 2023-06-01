Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

Marvel sinema evreninde canlandırdığı 'Doctor Strange' karakteri ile akıllarda yer edinen İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Londra'daki 3.5 milyon sterlin değerindeki evine yapılan bıçaklı saldırı ile gündeme geldi. Bir aşçı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Jack Bissell, elindeki keskin balık bıçağıyla Benedict Cumberbatch'in kapısına dayandı. Olay sırasında Benedict Cumberbatch'in eşi Sophie Hunter, çocukları Christopher Carlton ve Hal Auden ile birlikte evde olduğu biliniyor. Benedict Cumberbatch'in bahçesine giren Jack Bissell, tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı. Benedict Cumberbatch'in bahçesine giren Jack Bissell, tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı. Saldırgan Jack Bissell, olay yerinden kaçtı ancak intercom üzerinde bulunan DNA izi sayesinde kısa sürede yakalandı. Polis sorgusunda suçunu kabul eden aşçıya 250 sterlin para cezası ve hakkında 3 yıla varan uzaklaştırma emri verildi.