Jet Set

Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında ikiz çocukları bulunan Jennifer Lopez, kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu

Giriş: 30 Mayıs 2023 Salı
Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

2004'te nikâh masasına oturduğu meslektaşı Marc Anthony ile evliliğini 2014'te sonlandıran şarkıcı Jennifer Lopez, bu birliktelikten dünyaya gelen ikiz çocukları Emme ve Maximilian hakkında samimi bir itirafta bulundu. Son dönemde çocuğunun hayatını korumaya çalışan bir anneyi canlandırdığı 'The Mother' filmiyle gündemde olan Jennifer Lopez, Audacy'ye verdiği röportajda kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu. 15 yaşındaki çocukları hakkında konuşan Jennifer Lopez, ünlü ebeveynlere sahip olmanın çocukları üzerindeki etkisinden bahsetti. Lopez, "Ünlü ebeveynlerin çocuğu olmak herkesin anlayabileceği bir şey değil, ben onları anlıyorum çünkü bu hayatı seçmediler" ifadesini kullandı. Jennifer Lopez, "Çocuklarım bir odaya girdiğinde insanların onlar hakkında ne düşündüklerini biliyorlar. Kimse onları olduğu gibi görmüyor, bizim çocuğumuz olarak görüyor. Bu onlar için çok zor. Onları korumaya çalışıyorum" dedi. Lopez, "Tanımadığın insanlar tarafından devamlı yargılanmak onları kötü etkiliyor ve kendileri gibi davranmalarını engelliyor. Devamlı kameralar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Bunu onlara ben yaptım. Bir anne olarak suçluluk duyuyorum" dedi.

Jennifer Lopez Maximilian Emme Marc Anthony

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